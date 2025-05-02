Cüneyt Erdan Anısına Mevlit ve Lokma Hayrı - Son Dakika
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Cüneyt Erdan Anısına Mevlit ve Lokma Hayrı

Cüneyt Erdan Anısına Mevlit ve Lokma Hayrı

Berrin Nuroğlu, Cüneyt Erdan anısına Muğla'da lokma ve mevlit hayrı düzenledi.

02.05.2025 17:52
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı Öğretim Üyesi Berrin Nuroğlu Çoban, her yıl Şehzade Mustafa Han'ın ölüm yıl dönümünde Bursa'da gerçekleştirdiği lokma ve mevlit hayrını bu defa Muğla'da geçen ay vefat eden Gazeteci Cüneyt Erdan anısına yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berrin Nuroğlu, üniversite kampüsündeki Ali Rıza Hakses Kampüs Camiinde Cuma namazına müteakip, merhum gazeteci Cüneyt Erdan için mevlit ve Yasin-i Şerif okutarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyeleri, idari personel, öğrenci ve çalışanlarına lokma hayrında bulundu.

Berrin Nuroğlu, merhum gazeteci Cüneyt Erdan için, "Muğla halkı ve basın camiası çok önemli bir değerini kaybetti. Cüneyt Erdan, çok kıymetli bir gazeteci olmasının yanı sıra, çok iyi bir dost ve herkese karşı yardımsever biriydi. Daima gülen yüzüyle Muğla'nın eşsiz simalarından biriydi. Başta çocukları olmak üzere, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cüneyt Erdan Anısına Mevlit ve Lokma Hayrı - Son Dakika

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