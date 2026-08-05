Çüngüş'te Kur'an Kursu Öğrencilerine İkram
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Kur'an Kursu öğrencilerine meyve suyu ve kek ikram edildi.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Kur'an Kursu öğrencilerine yiyecek ikramında bulunuldu.
İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde yaz Kur'an Kursu öğrencileri ders sonrası kurs hocası Ramazan Uluısık tarafından meyve suyu ve kek ikram edildi. Kursta yaklaşık 60 öğrenciye ders veriliyor. Kursa gelen öğrenciler ikramlarla ödüllendiriliyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Çüngüş'te Kur'an Kursu Öğrencilerine İkram - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?