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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kirazlıyalı'dan İsmetpaşa Stadyumu'na Kadar D-100 Kara Yolunu Kullanmaksızın, Kesintisiz ve Rahat Ulaşım İmkanı Sağlayacak Olan 20 Metre Genişliğindeki Alternatif Duble Yolun Çalışmalarını Sürdürüyor

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18.04.2010 - 11:10,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kirazlıyalı'dan İsmetpaşa Stadyumu'na kadar D-100 Kara yolunu kullanmaksızın, kesintisiz ve rahat ulaşım imkanı sağlayacak olan 20 metre genişliğindeki alternatif duble yolun çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Kirazlıyalı'dan Derince Çavdar Caddesi'ne kadar tamamlanan yolun devamı olan Çavdar Caddesi ile Vatan Caddesi arasındaki alternatif yol için çalışmalar sürüyor.

Kirazlıyalı'dan İsmet Paşa Stadı'na kadar kesintisiz uzanacak olan duble yolun uzunluğu tamamlandığında 13 bin 340 metre olacak. 20 metre genişliğinde çift şerit olarak düzenlenecek yol D-100 Kara yoluna paralel olarak uzanacak. Yolun tamamı bitirildiğinde kentin trafiğinin sıkıştığı D-100 Kara yolu rahatlayacak trafik akışı kesintisiz devam edecek.

(NEC-RDE) - KOCAELİ

Kaynak: AA
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