Dağ Keçileri Peri Çayı'nda Görüntülendi

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Peri Çayı kenarında dağ keçileri ve yavruları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karakoçan ilçesinde Peri Çayı'nın kenarında dağ keçileri ve yavruları görüldü. Bir süre bölgede dolaşan dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağ keçileri ve yavruları daha sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,