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Dağ keçilerinin tuzu muhtardan

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kalecik köyü muhtarı Ali Rıza Ekmez, köyünde bulunan ve kendi koyunlarının tuzlama alanlarına gelip, tuz ihtiyacını karşılayan dağ keçilerine tuz bıraktı.

Havaların soğuk olmasından dolayı kendi hayvanlarının tuzlama işini ahırlarda yaptığını anlatan Muhtar Ekmez, "Bu hayvanlarında tuza ihtiyacı var. Artık bize alışmışlar, bizde bu sene o bölgede şu ana kadar dışarıda tuzlama yapmadığımız için o bölgedeki toprakta tuz miktarı az. Bundan dolayı bende oradaki kayaların üzerine bu tuzu serperek, onların tuz ihtiyacını karşılamalarını istiyorum" dedi.

Muhtar Ekmez, köyün giriş ve çıkışlarına koyduğu kameralarla artık kaçak av yapanların ve köye gelip giden yabancıların tespiti daha kolay olacağını belirtti.