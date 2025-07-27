Dağ Keçisi Araç Önüne Çıktı

Giresun'un Dereli ilçesinde yolda ilerlemekte olan bir aracın önüne dağlık yamaçtan inen dağ keçisi çıktı, agresif tavırlar sergileyen dağ keçisini araç içindekiler saniye saniye kayıt ettiler.

Dağ yolunda ilerlemekte olan aracın önünde bir anda beliren dağ keçisi şahlanarak saldırgan bir tavır sergiledi. Sol arka ayağında bir yarasının olduğu ve sektiği gözlenen dağ keçisinin bir gün sonra bu sefer de Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara mevkiinde ortaya çıktığı görüldü. Görüntülerde ilerleyen araca doğru yürüyen keçiyi araç içerisindekiler geri geri ilerleyerek görüntülediler. - GİRESUN