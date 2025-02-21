Dağda Kurtla Karşılaşma Korkusu

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Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı: O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'da dağda gezinti yapan bir grup vatandaşın önüne kurt çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kurdun kaçtığını gören gruptakiler büyük korku yaşadı.

Şehrin zirvesindeki Kırklar Dağına tırmanarak karlı zeminde gezinti yapan doğa tutkunlarının önüne bir anda kurt çıktı. Aralıklarla yürüyen grubun ortasından hızla kaçıp uzaklaşan kurdun görüntüleri, Ercan Eftelioğlu'nun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyük korku ve panik yaşadıklarını belirten gruptakilerden Murat Ata, "İlk defa kurtla karşılaştık. Korktuk. Çünkü aramızda kadınlar ve çocuklar da vardı. Kurt da bizden korktu. Başka tarafa kaçtı" diye konuştu.