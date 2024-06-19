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Dağlarda 20 kilometre yol kat edip mantar topluyorlar

ERZİNCAN - Erzincan'da Munzur Dağı'na çıkan bazı vatandaşlar, 20 kilometre yol kat edip mantar topluyorlar.

Erzincan'ın Tatlısu köyü yaylalarının olduğu, Munzur Dağları'nda mantar toplama sezonu devam ediyor. Munzur'a çıkan vatandaşlardan Hüseyin Gürer, Ali Aydemir ve Fikret Ateş, mantar toplamak için sabah saat 04.00'de yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdi. Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydetti.