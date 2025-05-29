DAİMFED Ankara Şubesi Açıldı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Ankara Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in fahri genel başkanı olduğu Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun Ankara şubesi açıldı. DAİMFED, üyeleri arasında birlik ve dayanışmanın sağlanmasını, müteahhitlik hizmetlerinin daha iyi yerine getirilmesi konusunda üyelerin aydınlatılmasını, müteahhitlerin güçlenmesi için araştırmalar ve çalışmalar yapılmasını amaçlıyor.

"DAİMFED ülkeye hizmet konusunda odaklanmayı beceren bir grup"

Açılış töreninde konuşan Kürşad Tüzmen, DAİMFED'in samimi bir grup olduğunu ve özverili çalışmalar yaptığını belirterek, "DAİMFED egoları da gayet rahatlıkla kenara koyup, esas ülkeye hizmet konusunda odaklanmayı beceren bir grup. Hızlı büyüyor fakat hızlı büyürken de emin adımlarla büyüyor. Değerli başkanlarım tabloyu gösterdi. Yani ülkenin içerisinde ve ülke dışında da çalışmalar yapıyor" dedi.

DAİMFED'in çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Tüzmen, "Doğru hedefler üzerine gidiyorsunuz. Sosyal çalışmalarımız da gayet güzel. Burada özellikle başta Mustafa başkanı kutluyorum. Çok güzel bir aileyi sağlıklı bir şekilde büyütüyor" ifadelerine yer verdi.

"Ankara şubemiz sadece fiziksel bir yapı olmayacak"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise, Ankara'da DAİMFED'in yeni şubesini açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Ankara şubemiz sadece fiziksel bir yapı olmayacak. Mesleki birliklerimizin, vizyonumuzun ve ortak sorumluluğumuzun da bir göstergesi olacak. Kıymetli konuklar, bizler iyi biliyoruz ki inşaat sektörü yalnızca beton ve demirle değil, bilgiyle, etikle, vizyonla ve güvenle ayakta durur. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Ancak bu büyük sorumlulukla birlikte toplumdan gelen güvensizlik algısını da doğru okuyoruz" diye konuştu. - ANKARA