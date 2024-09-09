Şehitler Anısına Diriliş Yolu Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehitler Anısına Diriliş Yolu Yürüyüşü

Şehitler Anısına Diriliş Yolu Yürüyüşü

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Diriliş Yolu Yürüyüşü'ne katılan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, 25 kilometre yol alarak tarihi noktaları ziyaret etti ve şehitleri andı. Yürüyüş, Polatlı Tarih Araştırma Derneği tarafından organize edildi ve toplamda 238 yıllık tarihi coğrafyada gerçekleştirildi.

09.09.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Diriliş Yolu Yürüyüşü'ne katılan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, yaklaşık 25 kilometre yol kat ederek tarihi noktalarda şehitleri andı.

DAK ekibinin katılım sağladığı ve 2 gün süren Diriliş Yolu Yürüyüşü, Polatlı Tarih Araştırma Derneği tarafından düzenlendi. Yürüyüş, 7 Eylül günü saat 10.00'da Üçpınar Köyü'nden hareketle başladı. Gerçekleştirilen yürüyüşte Sakarya Köyü, Halide Edip Adıvar Müzesi, 12. Grup Şehitliği, Beştepeler, Kartal Tepe, son savunma mevzileri olan Basrikale Mevzileri, başkomutanlık karargahı olan Zafer Tepe, Dua Tepe, Eskipolatlı Şehitliği ve Kalecikli Salih Dede Şehitliği ziyaret edildi. Toplam 25 kilometre yol kat edilerek 238 senelik geri çekilmenin durdurulduğu coğrafyayı gezen DAK ekibi, bu noktalarda şehitleri andı. Yürüyüşle ilgili açıklamada bulunan DAK yetkilileri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitler Anısına Diriliş Yolu Yürüyüşü - Son Dakika


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:22:43. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitler Anısına Diriliş Yolu Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement