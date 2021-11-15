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DAK'tan anlamlı ziyaretler - Son Dakika

DAK'tan anlamlı ziyaretler

15.11.2021 13:52
DAK'tan anlamlı ziyaretler

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli yerleri ziyaret etti.

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli yerleri ziyaret etti.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği üyeleri her yıl olduğu gibi Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir'in ardından Sakarya Meydan Muharebesi'nde savaşın idare edildiği Alagöz Cephe Karargahını ziyaret eden DAK üyeleri, daha sonra Duatepe'ye geçerek Kurtuluş Savaşı'nın şehit ve gazilerini andı. - ESKİŞEHİR

DAK'tan anlamlı ziyaretler
DAK'tan anlamlı ziyaretler
DAK'tan anlamlı ziyaretler

Kurtuluş Savaşı, Arama Kurtarma, Eskişehir, Anıtkabir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DAK'tan anlamlı ziyaretler - Son Dakika


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