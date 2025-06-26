Dalaman Hacıları Yurda Döndü

14 Mayıs tarihinde Muğla'dan dualarla kutsal topraklara uğurlanan Dalaman 1'inci Kafilesi hacıları, hac farizalarını tamamlayarak yurda döndü. Dalaman Havalimanı'na iniş yapan hacılar, aileleri ve yakınları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Karşılama töreninde Dalaman Müftüsü Zekeriya Çallı başta olmak üzere, Dalaman ve Ortaca İlçe Müftülükleri personeli hazır bulundu. Hac ibadetini tamamlamanın huzurunu yaşayan hacıların gözlerinden memleket hasreti okunurken, sevdikleriyle kavuşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Müftü Atıcı'dan vefat eden hacı için taziye mesajı

Kafile Başkanı Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, yaptığı açıklamada hac yolculuğunun huzur içinde geçtiğini belirterek, "Rabbimize şükürler olsun, hacılarımız ibadetlerini layıkıyla yerine getirdiler. Ancak bu kutlu yolculuk sırasında kafilemizden bir hacımızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz" dedi. - MUĞLA