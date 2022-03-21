Dalmış Beauty'den cilt bakımı yaptıracaklara 10 önemli tavsiye - Son Dakika
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Dalmış Beauty'den cilt bakımı yaptıracaklara 10 önemli tavsiye

21.03.2022 15:45
Dalmış Beauty'den cilt bakımı yaptıracaklara 10 önemli tavsiye

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, cilt bakımı yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, cilt bakımı yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Bebek gibi cilde sahip olmayı herkesin istediğini belirten Dalmış, insan cildinin, yaşın, hava kirliliği gibi dış etkenlere maruz kaldıkça yaşlanmaya ve ışıltısını kaybetmeye başladığını söyledi. Yapılan bakımla biyolojik yaşın ilerlemesine rağmen cildinizin yaşı hep genç kaldığını vurgulayan Dalmış, "Cildin sağlıklı olması bedenin sağlıklı olmasından geçer. Düzenli beslenmenin yanında alınacak vitaminlerle sağlıklı bir beden ve cilde sahip olabilirsiniz. Özellikle C, D, E ve K vitami önemlidir. C, D, E ve K vitaminleri cilt sağlığı açısından çok değerlidir. Bunlar vitamin takviyeleri şeklinde alınabilir. Ancak en doğru yol sağlıklı beslenmeyle alınmasıdır. Güneş ışığına çıkma, limon, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ve orman meyveleri tüketmeyle vitamin alımı sağlanabilir. Cilt bakımının en önemli adımı, cildin bakteri, kir ve mikroplardan arındırılmasıdır. Makyaj yapanlar rutin temizliğe daha fazla önem vermeli. Sabah ve akşam cilt tipine uygun temizleyicilerle arındırma işlemi mutlaka yapılmalı. Ayrıca yastık kılıfları da düzenli değiştirilerek cilt temizliğine destek olunmalıdır. Cilt tipi dikkate alınarak cilt düzenli olarak nemlendirilmeli. Yağlı ciltler su bazlı nemlendiricileri kullanmalıdır. Karma ve kuru ciltler ise yağlı kremlerle nemlendirebilir. Kremlerle her gün nemlendirilen cilt haftada bir kere maske uygulamasıyla yoğun bakıma alınabilir. Uyku sırasında cilt kendini yeniler. Günlük 7 ila 8 saatlik düzenli uyku uyuyanların ciltleri daha dinç ve parlak görülür. Temizleme sırasında gözeneklerde bulunan kirler çıkacaktır. Açılan gözeneklerin mutlaka sıkılaştırılması gerekir. Tonik, temizlenerek açılan gözenekleri sıkılaştırarak kapatır. Kullanılmadığında gözenekler kirlerle dolup akne veya sivilce oluşacaktır. Çok sıcak suyla yıkanmak cildin kurumasına neden olur. Kuruyan cilt daha yaşlı ve mat görünür. Hassas ciltlerin sıcak sudan azami derecede kaçınması gerekir. Ilık suyla banyo yapamayanlar vücutları nemlendirmeyi ihmal etmemeli. Ölü deriler cildin üzerinde kaldığı müddetçe nefes alması zorlaşacaktır. Peelingle nefes alması sağlanan cilt ışıl ışıl görünecektir. Cildimiz en büyük organımızdır. Yürüyüş, dans, koşu gibi aktiviteler en büyük organımızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Güneşe maruz kalındığında güneş kremi, soğuklar bastırdığında nemlendirici kullanın. Mevsim değişimlerine göre cilt bakım ürünlerinizi ve tercihlerinizi yenilemeyi ihmal etmeyin. Cilt bakımı sadece ürün kullanılarak yapılmaz. Yeterli su tüketiminin cilt bakımı üzerinde çok büyük etkisi vardır" dedi. - ELAZIĞ

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Hava Kirliliği, Mehmet Sait, Cilt Bakımı, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalmış Beauty'den cilt bakımı yaptıracaklara 10 önemli tavsiye - Son Dakika


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