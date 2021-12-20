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Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi - Son Dakika

Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi

20.12.2021 12:17
Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı dolgun dudak makyajının dudaklarını dolgun göstermek isteyen kadınlar için en ideal çözüm olduğunu söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı dolgun dudak makyajının dudaklarını dolgun göstermek isteyen kadınlar için en ideal çözüm olduğunu söyledi.

Dolgun dudak modasının her zaman yerini koruduğunu belirten Dalmış, yıllar içerisinde moda olan bir durumun değişse de dolgun dudakların güzelliğe olan etkisinin hiç değişmediğini kaydetti. Dalmış, "Kalıcı dolgun dudak makyajı dudaklarını dolgun göstermek isteyen kadınlar için en ideal çözümdür. Dudak kontürü olarak da bilinen kalıcı dudak makyajı öncelikle dudak şeklinden memnun olmayan kadınlar tercih ediyor. İnce dudaklara sahip kadınların dudaklarının daha dolgun, parlak, renkli ve canlı görünmesini sağlamaktır. Kalıcı dudak makyajı ile dudaklardaki yara izleri yok edilerek pigment kayıpları giderilir. Kalıcı makyajda en önemli unsur renk seçiminin yapılmasıdır. Kalıcı makyaj sırasında dudak şeklinde değişiklik de yapılabilmektedir. Kalıcı dudak makyajı yapılmadan önce uygulama alanına anestezik krem sürülür. Böylece uygulama alanı uyuşturulduğundan dolayı acı hissedilmez" dedi.

"2 yıl dudak makyajı yapmaktan kurtulun"

Kalıcı dudak makyajı uygulamasından sonra bir müddet düzenli olarak uzmanın verdiği bakım kreminin kullanılması gerektiğini vurgulayan Dalmış, "Birkaç gün içinde dudakta kızarmalar ve şişlikler oluşacaktır. Oluşan kızarıklık, kabuklanma ve şişliklere asla müdahale edilmemeli. Şayet müdahale edilirse dudak makyajında renk boşlukları oluşacaktır. Kalıcı dudak makyajı, uzman kişiler tarafından kaliteli makineler ve doğal boyalarla yapılırsa 2 yıl kalıcıdır. Bunun için uzman ekibe sahip, dünya standartlarında boyalar ve makineler kullanan merkezler tercih edilmelidir. Kalıcı dudak makyajı, dudaklarının daha kalın görünmesini isteyenlere, dudaklarında şekil bozukluğu olanlara, yara izleri veya pigment kaybı yaşayanlara, her gün dudak makyajına vakit harcamak istemeyenlere, daha canlı ve parlak dudaklara sahip olmak isteyenlere uygulanabilir. Dalmış Beauty olarak kalıcı dudak makyajı yaptırmak isteyenleri, boyaya alerjisinin olmadığından emin olmaları konusunda uyarıyoruz. 18 yaşından küçükler, boyaya alerjisi olanlar, açık yarası bulunanlar, hamileler, kemoterapi alanlar, mantar gibi rahatsızlıkları olanlar kalıcı dudak makyajı yaptıramaz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi

Mehmet Sait, Makyaj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi - Son Dakika


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