Damadın Arkadaşlarından Sıra Dışı Hediye
23.09.2025 10:32  Güncelleme: 12:54
Sivas'ta düğünde tır lastiği hediye eden arkadaşlar, damat Burak Kaya'yı şaşırttı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Burak Kaya, ilçede düzenlenen tören ile dünya evine girdi. Düğün merasiminde damadı yalnız bırakmayan arkadaşları tır şoförü olan damada sıra dışı bir hediye taktı. Takı merasiminin ardından satın aldıkları tır lastiğini düğün salonuna götüren damadın arkadaşları, üzerini süsleyerek 'Acı kaybımız' yazdı. Hediye tır lastiği ile fotoğraf çektiren damat ve arkadaşları, davetlilerden alkış topladı.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Hediye karşısında çok şaşırdığını dile getiren damat Burak Kaya, "Arkadaşlarımın bu sürprizini hiç beklemiyordum. Görünce çok şaşırdım. Düğünümüze ayrı bir neşe kattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" dedi.

Düğünde görenler dönüp bir daha baktı, böyle takı görülmedi

"UNUTULMAZ BİR HATIRA BIRAKMAK İSTEDİK"

Lastik alma fikrini öne süren Çağrı Demirkaynak ise, "Damat arkadaşımızı çok seviyoruz. Onun bu özel gününde unutulmaz bir hatıra bırakmak istedik. Tır lastiği sürprizi aklımıza geldi. Damat da bunu güzel bir şekilde karşıladı. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.

Düğünde görenler dönüp bir daha baktı, böyle takı görülmedi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
