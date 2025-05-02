Damat Fısıldadı, Nikah Memuru Esprili Yanıt Verdi - Son Dakika
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Yerel

Damat Fısıldadı, Nikah Memuru Esprili Yanıt Verdi

Damat Fısıldadı, Nikah Memuru Esprili Yanıt Verdi

Nikah töreninde damadın geline fısıldadığı 'Evet de' yanıtı geçersiz sayıldı. Eğlenceli anlar yaşandı.

02.05.2025 11:21
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damat arasında yaşanan diyalog, salonda gülümseten anlara sahne oldu. Damat, gelinin kulağına "Evet de" diye fısıldayınca, nikah memuru bu cevabı geçersiz sayarak tekrar sordu.

Canik Kültür Merkezi'nde dünya evine giren Muhammet Fatih Ukde ve Gülşah Diloğlu çiftinin nikah töreninde renkli anlar yaşandı. Nikah memuru, gelin Gülşah Diloğlu'na "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu yönelttiği sırada, damat Muhammet Fatih Ukde gelinin kulağına "Evet de" diye fısıldadı. Bu durumu fark eden nikah memuru, gülümseyerek "Bu evet sayılmaz. Damattan kopya çekti. Damat sufle verdi. Yani baskı var. Damadın 2 hakkı kaldı, birini kullandı" diyerek esprili bir dille, bu kez "Kimsenin baskısında kalmadan ki damat dahil, evlenmeyi kabul ediyor musun?" şeklinde sorarak gelinden yanıtı tekrarlamasını istedi.

Bu kez gelin, kimsenin yönlendirmesi olmadan, hatta kulaklarını kapatarak "Evet" dedi. Nikah memurunun sempatik tavırları ve çiftin keyifli halleri törene katılanları kahkahaya boğarken, o anlar da kameralara yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Magazin, Yerel, Yaşam, Canik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Damat Fısıldadı, Nikah Memuru Esprili Yanıt Verdi - Son Dakika

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