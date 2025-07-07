Danas Tayfunu Tayvan'da Felakete Yol Açtı

Tayvan'ı dün etkisi altına alan ve sabah saatlerine kadar devam eden Danas Tayfunu 2 kişinin ölümüne 500'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. Tayvan meteoroloji müdürlüğü 400 bin haneye halen elektrik verilemediğini duyurdu.

Tayvan'ın güney ve orta bölgelerini dün etkisi altına almaya başlayan Danas Tayfunu ülkede can kaybına neden oldu. Yetkililer, tayfun nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini 500'de fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Bugün etkisini yitiren şiddetli rüzgar ve yağışın ardından ağır bilanço ortaya çıktı. Tayvan meteoroloji müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güney bölgelerinde yaklaşık 400 bin haneye halen elektrik verilemiyor. Yapılan ölçümlerde Chiayi şehrinde rüzgarın hızının zaman zaman 200 km'nin üzerine çıktığı belirtilirken bölgede tapınak ve bazı yapılar büyük zarar gördü. Kaoshiung şehrinde dağlık bölgelerde yaşayan yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edilirken ve bugün 33 uluslararası uçuş iptal edildi.

Tayvan'ın dışında Filipinler ve Çin'de de etkili olan Danas Tayfunu, Güney Guangdong eyaletindeki yüzlerce geminin limanda bekletilmesine neden oldu. Çinli yetkililer bölgedeki 2 bin kişiyi açık denizdeki tesislerden tahliye ederek uzaklaştırdı. Doğu Zhejiang eyaletindeki şehir feribot seferleri ve inşaat çalışmaları askıya alındı. - TAİPEİ