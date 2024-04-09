Danimarkalı Müzisyen Luna Erşahin, Kürtçesini Geliştirmek İçin Van'a Geldi

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İSHAK KARA

Danimarka'da yaşayan AySay Grubu üyesi Luna Erşahin, Van'a geldi. Danimarka'daki konserlerinde binlerce insana zılgıt çekmeyi öğrettiği videoaları sosyal medyada çok paylaşılanlar arasında yer alan Erşahin, "Ben zılgıt çekmeyi nerden öğrendiysem, çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu Avrupa'daki herkese öğretme niyetindeyim" dedi.

Annesi Danimarkalı, babası ise Kürt olan Danimarka'da yaşayan AySay Grubu üyesi Luna Erşahin, Kürtçe'sini geliştirmek için babası ile Van'a geldi. Danimarka'nın en büyük festivali olan Roskilde'de, festivale katılan binlerce seyirciye zılgıt çekmeyi öğreten Erşahin'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videoalar arasında yerini aldı. Erşahin, ANKA Haber Ajansı'na çalışmalarını anlattı.

"KÜRTÇEMİ GELİŞTİRMEK İÇİN VAN'A GELDİM"

Luna Erşahin, şunları söyledi:

"Adım Luna Erşahin Danimarka'dan geliyorum. Annem Danimarkalı, Babam Kürt, müzisyenim. 1 aydır Van'a ve bölgeye Kürtçemi geliştirmek için babamla birlikte geldim. Van çok güzel bir şehir, çok sevdim. Aynur Doğan, Kardeş Türküler'i çok sevdim. Sasa ile yeni tanıştım, yeni keşfettim tarzını çok beğeniyorum. Yıllardır Danimarka'da konser veriyorum. İlk başlarda sadece belli yerlerde dünya müziği sunan yerlerde konser verebiliyordum. Zaman geçtikçe bende normal Danimarka'daki festivallerde sahne almaya başladım. Konserlerimde Türkçe, Kürtçe ve Danca'yı karıştırıyorum. Radyolarda yer almaya başladım. Danimarka'nın en büyük festivallerinde sahne alıyoruz. ve insanlar dilleri anlamamalarına rağmen yinede seviyor.

"BÖLGEDE KONSER VERMEK İSTERİM"

Bu sene olmazsa seneye kesin bölgede bir konser vermek istiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan bunu duyurmayı da düşünüyorum. Ben zılgıt çekmeyi nerden öğrendiysem, çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu Avrupa'daki herkese öğretme niyetindeyim. Şimdiye kadar her konserde zılgıt çekmişimdir. AySay diye grubum var. Ay 'Luna' demek, Say 'Ben' diyorum, ben ne diyorsam onu çalıyoruz. Yıllardır o grupla birlikte sahne alıyoruz. Bu bölgeye ilk defa geldim. Önceleri Ege ve İstanbul taraflarına gelmişliğim vardı. Burası daha farklı çok sevdim. Bir daha buraya gelmeyi planlıyoruz. İnşallah yakın zamanda tekrardan geleceğim."