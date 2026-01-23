Danıştay Başkanı Yiğit baba ocağında - Son Dakika
Danıştay Başkanı Yiğit baba ocağında

Danıştay Başkanı Yiğit baba ocağında
23.01.2026 14:26  Güncelleme: 14:29
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Alaplı ilçesinde kaymakamlık ve belediye ile adliye ziyareti gerçekleştirdi. Yatırımlar ve hukuki meseleler hakkında görüşmeler yapıldı.

Türkiye yargı sisteminin önemli isimlerinden Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bulunan kurumlara ait ziyareti gerçekleştirdi.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, temasları kapsamında Alaplı Kaymakamlığı'na yaptığı ziyarette, Kaymakam Selçuk Köksal'la ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Alaplı Başsavcı Anıl Öztürk, Ereğli Başsavcı Mustafa Erbaş Ereğli Adalet komisyon Başkanı Çelebi Tetik yer aldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ın makam odasında gerçekleşen görüşmede, ilçede devam eden yatırım konuları değerlendirildi. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşme sonrası Kaymakam Selçuk Köksal, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu anlamlı ziyaret için teşekkürlerini iletti. Kaymakam Köksal'ın günün anısına istinaden Danıştay Başkanı Yiğit'e, Gümeli Porsuk Ağacı işlendiği özel yapım bir tablo hediye etti.

Yiğit'in programında Alaplı Adliyesi ziyareti de yer aldı. Alaplı'nın güncel hukuki ve idari meselelerine ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit; Alaplı programı kapsamında, Adliye programı ziyaretinin ardından Alaplı Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ziyaret Kapsamında Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i tarafından şehre kazandırılan projeler ile ilgili de bilgiler aktaran Başkan Tekin, Danıştay Başkanı Yiğit'e Alaplı'ya özgü el yapımı tabak hediye etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Danıştay Başkanı Yiğit baba ocağında

