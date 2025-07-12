Darbeye direnişin ve zaferin hikayesi ATÜ'de konuşuldu - Son Dakika
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Darbeye direnişin ve zaferin hikayesi ATÜ'de konuşuldu

Darbeye direnişin ve zaferin hikayesi ATÜ\'de konuşuldu
12.07.2025 10:43
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü programında, "O gece sergilenen direniş, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü programında, "O gece sergilenen direniş, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla "Darbe, Direniş, Zafer: Türkiye'nin Demokratik Mukavemet Deneyimi" başlıklı bir konferans düzenlendi. ATÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haşim Kelebek ve Prof. Dr. Neşe Yalçın, akademik ve idari personel katılım sağladı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra, ATÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları fotoğraflarla anlatan bir video sunum yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen açılış konuşmasında, 15 Temmuz'un tarihimizin en karanlık gecelerinden biri olduğunu belirterek, "FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz milletimizin cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisi sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır. O gece sergilenen direniş, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı. Rektör Sözen, bu tür girişimlerin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasının milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Konferansta günün konuşmacısı olarak yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, 15 Temmuz darbe girişimini tarihi gelişmeler çerçevesinde değerlendirdi. Tok, bu girişimin Türk siyasi tarihinde önceki askeri müdahalelerden dört yönüyle ayrıldığını belirtti. Tok bunların, halkın doğrudan hedef alınması ve can kayıplarının yaşanması, kamu binalarının saldırıların odağında olması, dış güçlerin desteğine rağmen girişimin başarısızlıkla sonuçlanması ve halkın sokaklara çıkarak milli iradeye sahip çıkması olarak sıraladı.

Programın sonunda Rektör Sözen tarafından Tok'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi. Etkinlik, konferans salonu fuaye alanında açılan "Tarihin Tanıkları: Ulusal ve Yerel Gazetelerde 15 Temmuz Darbe Girişimi" sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darbeye direnişin ve zaferin hikayesi ATÜ'de konuşuldu - Son Dakika

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