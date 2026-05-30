Başkan Bozkurt: "Birlik ve beraberlik kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz"
30.05.2026 17:14  Güncelleme: 17:16
Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Kerimli Yaylası'nda düzenlenen 17. Geleneksel Hatun Ana Buluşması ve Anma Etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, etkinliğin birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün yaşatılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Hatun Ana Türbesi çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte çevre mahalleler ve farklı illerden gelen vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik kapsamında 13 adak kurbanı kesilerek yöreye özgü "dongoş" adı verilen etli pilav hazırlanıp katılımcılara ikram edildi. Programda konuşan Başkan Alican Bozkurt, yıllardır sürdürülen buluşmanın bölgenin önemli geleneklerinden biri olduğunu belirterek, "Farklılıkların bir kenara bırakıldığı, kardeşlik ve dayanışmanın ön plana çıktığı bu buluşmalar kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır" dedi.

Belediye olarak etkinliğe son üç yıldır destek verdiklerini ifade eden Bozkurt, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Daha önce su sorunu yaşanan alana su getirildiğini, çeşitli altyapı eksikliklerinin giderildiğini ve kesimhane yapıldığını belirten Bozkurt, alanın daha da geliştirilerek önemli bir mesire ve buluşma merkezi haline getirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti. Bölgede etkili olan dolu yağışına da değinen Bozkurt, zarar gören çiftçilere gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Kerimli Mahallesi Muhtarı ile Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da yaptıkları konuşmalarda mahalledeki eksikliklerin giderilmesine yönelik desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Malatya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
