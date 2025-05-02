Darende'de Dolu ve Sağanak Yağış Felç Etti - Son Dakika
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Darende'de Dolu ve Sağanak Yağış Felç Etti

Darende'de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkileyerek yolları kapattı ve esnaf zor durumda kaldı.

02.05.2025 18:33
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Darende'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebze halini göle çevirirken, dolu nedeniyle kaldırımlar beyaza büründü.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış, Darende ilçesinde doluya dönüştü. Aniden bastıran yağışla birlikte ilçe merkezi ve çevresinde günlük hayat durma noktasına geldi. Özellikle sebze halinde su birikintileri oluştu, esnaf zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle bazı yollar geçici olarak kapandı, vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı. Kaldırımlar ise kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yağışlarının bir süre daha etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darende'de Dolu ve Sağanak Yağış Felç Etti - Son Dakika

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