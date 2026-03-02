Darende\'de birlik iftarı

Darende Belediyesi tarafından tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde düzenlenen iftar programında ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

İftar programına Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Koray Nügü, MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Adem Çiçek, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Başkan Bozkurt, göreve geldikleri günden bu yana Darende'de birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden beri görmek istediğimiz tablo Darende'de hep birlikte, bir arada olmak ve Darende için ne yapabilirizin çabası içerisinde olmaktır. Rabbim bu birlikteliği bozmasın. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bundan sonra da amacımız, Darende'ye en güzel hizmeti nasıl yapabilirizi birlikte konuşmaktır" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, davetlilerin birlikte iftar yapmasının ardından sona erdi. Başkan Bozkurt, program çıkışında konukları tek tek teşekkür ederek uğurladı. - MALATYA