Darende'de Kartpostallık Kar Manzarası

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Darende'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Tohma çayının görsel şölen sunduğu ilçede tarihi yapılar karla bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı ilçede yağışların bir süre daha etkili olması bekleniyor.