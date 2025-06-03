Darıca Belediye Başkanı Bıyık\'tan Gazze\'ye Kurban Bağışı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu yılki kurban bağışını Kızılay Darıca Şubesi aracılığıyla Gazze'ye göndererek anlamlı dayanışma örneği sergiledi. Kurban Bayramı yaklaşırken ihtiyaç sahiplerini unutmayan Başkan Bıyık, dünyanın dört bir yanında mağdur ve mazlumların yanında olmayı amaçlayan Türk Kızılay'ının Darıca Şubesi aracılığıyla kurbanını Gazze'ye bağışladı. Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çeken Başkan Muzaffer Bıyık, "Bu bayramda sofralar bir nebze de olsa umutla dolsun istedik. Gazze'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek hepimizin sorumluluğudur." dedi. Kızılay Darıca Şube Başkanı Ozan Budak da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın bu örnek davranışından ötürü teşekkürlerini iletti. Yapılan açıklamada, kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için titizlikle çalışıldığı ve Gazze başta olmak üzere birçok bölgede Türk halkının yardımlarının umut olduğu belirtildi. - KOCAELİ