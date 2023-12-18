 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Darıca'nın 14 mahallesinde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi ve talepleri not aldı. Bıyık, vatandaşlarla sağlam bir gönül bağı oluşturduklarını ve her bir vatandaşın sorunuyla ilgilendiklerini belirtti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi
18.12.2023 - 11:32,
Abone Ol

Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıcalı hemşerilerimizle aramızda sağlam bir gönül bağı oluşturduk" dedi.

Darıca'nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve mahalle muhtarlarıyla birlikte hem mahallenin sorunlarını dinliyor hem de vatandaşların taleplerini not alıyor. Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. İlk günden itibaren Darıcalı hemşerilerimizle aramızda sağlam bir gönül bağı oluşturduk. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için kıymetli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muzaffer Bıyık, Darıca, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41
İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru

Son Dakika
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15 Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 11:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement