Darıca Belediye Başkanı\'ndan Yaşlılara Saygı Haftası Ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya gelerek, "Ben sizleri yaşlı olarak değil bize tecrübeleriyle yol gösteren çınarlarımız olarak görüyorum" dedi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede ikamet eden büyüklerle buluştu ve iftarını onlarla birlikte açtı. Başkan Bıyık, iftar yemeğinde yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenilerek talepleri dinlendi. Tek tek masaları dolaşan ve yaşlıların Ramazan ayını kutlayan Başkan Muzaffer Bıyık, "Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Nice Ramazanlara, bayramlara hep birlikte sağlık ve sıhhat içinde ulaşmayı nasip etsin. Ben sizleri yaşlı olarak değil bize tecrübeleriyle yol gösteren çınarlarımız olarak görüyorum. Sizlerin hayatınızı kolaylaştırmak yalnız olmadığınızı hissettirmek ve yüzlerinizde bir tebessüm oluşturmak için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Sizin her türlü ihtiyacınızda bizler her daim yanınızda olacağız" diye konuştu. - KOCAELİ