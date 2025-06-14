Darıca Belediyesi, Araç Filosunu 89'a Çıkardı - Son Dakika
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Yerel

Darıca Belediyesi, Araç Filosunu 89'a Çıkardı

Darıca Belediyesi, Araç Filosunu 89\'a Çıkardı
14.06.2025 12:51  Güncelleme: 12:53
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Darıca Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla öz kaynaklarıyla 18 yeni araç satın alarak araç filosunu 89'a yükseltti. Törende konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu yatırımların hem bugünü hem de geleceği düşündüğünü belirtti.

Darıca Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla öz kaynaklarıyla 18 araç daha satın alarak araç filosunu 89'a yükseltti.

18 yeni araç daha satın alarak araç filosunu 89'a yükselterek güçlendiren Darıca Belediyesi, satın alınan araçlar için hizmete alma töreni düzenledi. Darıca'nın öz kaynaklarıyla belediyenin filosuna katılan araçların teslim alındığı törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 3. araç tanıtım programı açılışında konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Belediyemizin hizmet kapasitesini daha da artırmak ve vatandaşlarımıza daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda belediyemizin envanterine 18 yeni iş makinesi ve hizmet aracı daha eklemiş bulunuyoruz. Böylece göreve geldiğimiz günden bu yana satın aldığımız araç sayısı 89'a ulaşmış oldu." dedi.

"Bu yatırımlar, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek atılmış adımlardır"

"Birileri gibi, '3-5 tane fotokopi makinesi aldık, tasarruf ettik' gibi kolaycılığa kaçmıyoruz" diyen Başkan Bıyık, "Göreve başladığımız ilk günden beri kiralama yerine, belediyemizin geleceğini düşünen, mali disiplini önceleyen ve kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ilke edinmiş anlayışla hareket ettik ve satın alma modelini benimsedik. Bu yeni araçlarla birlikte temizlikten ulaşıma, fen işlerinden park ve bahçelere kadar pek çok birimimiz sahada daha güçlü olacak, Darıcamızın her noktasında hizmet kalitesi artacaktır. Biz Darıca'ya hizmet etmeyi bir görev değil, bir gönül işi olarak görüyoruz. Bu yatırımlar, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek atılmış adımlardır. Şeffaf, tasarruflu ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla Darıca'yı daha yaşanabilir, daha modern bir kent haline getirmeye kararlıyız." diye konuştu.

"Yalanın daniskasını söylüyorlar"

Konuşmasını sürdüren Muzaffer Bıyık, "Birileri her ne kadar yalanlarıyla, algılarıyla bizi siyasi emellerine alet etmeye çalışırlarsa çalışsınlar biz milletimize hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Madem hesap işlerini çok iyi biliyorlar fotokopi makinesiyle tasarruf ettiklerini bangır bangır bağırarak anlatanlar bizim yaklaşık 90 araçla ne kadar tasarruf ettiğimizi de hesaplasınlar. Ama onların işine gelmez. Çünkü onların hesabı farklı. Bakın en üzücü olanı da ne biliyor musunuz? Yalan söylüyorlar. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Ama hala yalan söylüyorlar. Hem de yalanın daniskasını söylüyorlar. Aylardır aynı şeyi temcit pilavı gibi tekrarlayıp duruyorlar. 'Kredi çektiniz, araç almadınız' diyerek çırpınıyorlar. Kardeşim aldık, peyderpey geliyor diyoruz ama ısrarla yalanlarını sürdürüyorlar. İnşallah bugün burada DB plakaları görünce artık biraz olsun utanırlar. Beklemiyoruz ama belki biraz yüzleri kızarır. Gerçi bu kez da başka bir yalana, algıya sarılırlar. Atalarımız ne güzel söylemiş; 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış' diye. Bunların yalanı o kadar bile sürmüyor. Gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkar. İşte bugün gerçeklerin, doğruların konuşulduğu gün. Biz belediyeciliği onlardan öğrenecek değiliz. Kocaeli'nde kiralama yerine satın alma modeline geçen ilk belediye biziz. Üçüncü araç tanıtım törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 90 araç almışız. Gücümüz yettiğince de almaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve destek veren tüm Darıcalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Darıca için çalışmaya, üretmeye, birlikte başarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi, Araç Filosunu 89'a Çıkardı - Son Dakika

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