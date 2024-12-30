Darıca Belediyesi'nden Doğalgaz Krizine Çözüm: Kriz Masası Kuruldu - Son Dakika
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Darıca Belediyesi'nden Doğalgaz Krizine Çözüm: Kriz Masası Kuruldu

Darıca Belediyesi\'nden Doğalgaz Krizine Çözüm: Kriz Masası Kuruldu

Darıca Belediyesi, doğalgaz sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için kriz masası oluşturdu. Başkan Muzaffer Bıyık, ihtiyaç sahibi hemşerilere ısıtıcı, tüp ve sıcak yemek temin edeceklerini duyurdu.

30.12.2024 13:58  Güncelleme: 14:01
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Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaşanan doğalgaz sıkıntısında vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için kriz masası oluşturdu.

Darıca ilçesinde yaşanan doğalgaz sıkıntısından olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik Darıca Belediyesi tüm imakanları seferber ederek kriz masası oluşturdu. Vatandaşların ısıtıcı ve tüp başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Doğalgaz meselesi sebebiyle yaşanan süreçte vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek adına gereken adımları atarak yaraları hep birlikte saracağız. Olayın ilk anından itibaren sahada hem vatandaşlarımızın yanında olduk hem de devletimizin tüm kurumları ile irtibat halinde olarak süreci yakından takip ettik. Özellikle sıcak yemek hususunda ihtiyacı olan vatandaşlarımız için aşevimizin gücünü arttırdık. Evinde yaşlısı ve hastası olan, yemek yapacak durumda olmayan vatandaşlarımız buradan yararlanabilirler. Isıtıcı ve tüp hususunda ihtiyacı olan hemşerilerimizin de taleplerini Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çözmek için ekiplerimizi oluşturduk. Bu hususlarda taleplerini iletmek isteyen hemşerilerimiz 0537 398 51 69 numaralı telefondan ekiplerimize ulaşabilirler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi'nden Doğalgaz Krizine Çözüm: Kriz Masası Kuruldu - Son Dakika

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