Darıca Belediyesi'nin Yeni Mezarlık Hizmet Binası Yakında Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Darıca Belediyesi'nin Yeni Mezarlık Hizmet Binası Yakında Açılıyor

Darıca Belediyesi\'nin Yeni Mezarlık Hizmet Binası Yakında Açılıyor
11.08.2025 17:26  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediyesi, hayırseverlerin katkıları ve işçilerin emeğiyle inşa edilen yeni mezarlık hizmet binasını açmaya hazırlanıyor. İki katlı bina, morg, gasilhane ve mescit gibi olanaklar sunacak.

Darıca Belediyesi'nin yeni mezarlık hizmet binası çok yakında faaliyete geçiyor. Son rötuşların yapıldığı tesisi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş birlikte inceledi.

Darıca Belediyesi'nin yeni mezarlık hizmetleri binası açılış için gün sayıyor. Darıca Belediyesi'nin imece usulüyle kendi bütçesi, işçilerinin emeği ve hayırseverlerin katkısıyla yaptırdığı yeni hizmet binası, kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, içerisinde morg, gasilhane, mescit, abdesthane de bulunan yeni mezarlık hizmet binasında incelemede bulundu. İki katlı olan ve toplamda 640 metrekare alanda hizmet verecek hizmet binası ilçedeki önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak. Başkan Muzaffer Bıyık çok yakında hizmete başlayacak yeni tesisle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tesisi Darıcamıza hayırseverlerin katkısı, işçilerimizin emeğiyle kazandırıyoruz. Gebze Ticaret Odamız da morg sisteminin kurulmasında bizlere yardımcı olarak katkıda bulundu. Bu nedenle oda başkanımız Abdurrahman Aslantaş'ın şahsında GTO yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz bu tesisi ihale yapmadan, imece usulüyle Darıcamıza kazandırdık. Herkesin bu güzel işte bir katkısı var. Modern hizmet binamız Darıca'ya hayırlı olsun." dedi.

"Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan bu işin bir tarafında biz de destek olalım istedik"

Yeni hizmet binasının inceleme turunda konuşan GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın vizyoner çalışmalarına her zaman destek olacaklarını belirterek, tesisin Darıca'ya hayırlı olmasını diledi. Aslantaş, "Gebze Ticaret Odası asli görevi ticari hayata katkı sunmak olsa da toplumun da bir parçasıdır. Sosyal dokunuşlularla toplumumuza faydalı olmamız gerekiyor. Muzaffer Başkanımızın bizden morgla alakalı talebi olduğunda kayıtsız kalamadık. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan bu işin bir tarafında biz de destek olalım istedik. Darıca halkına ufak da olsa katkımız olduysa bundan mutluluk duyarız. Vizyoner başkanımızın hizmetlerinde her zaman yanında olacağız." diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kocaeli, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi'nin Yeni Mezarlık Hizmet Binası Yakında Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:30
Kabine öncesi Erdoğan’dan sürpriz görüşme Talep Ermenistan’dan geldi
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:29:12. #7.13#
SON DAKİKA: Darıca Belediyesi'nin Yeni Mezarlık Hizmet Binası Yakında Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.