Darıca Belediyesi Sünnet Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Darıca Belediyesi Sünnet Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi

Darıca Belediyesi Sünnet Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi

Darıca Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet şöleni, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Toplam 500 sünnet çocuğu ve aileleri, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Şölen öncesinde çocuklar, Darıca Belediyesi'nin otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Şölen alanında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

30.06.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi.

Toplam 500 sünnet çocuğu ve ailelerinin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde bir araya geldiği şölen, renkli görüntülere sahne oldu. Şölen öncesinde sünnet olan çocuklar Darıca Belediyesi'nin üstü açık otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Bando ve konvoy eşliğinde şölenin gerçekleştiği Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi'ne gelen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sünnet geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne 3 bin 100 yavrumuzu sünnet ettirerek ailelerinin mutluluğunu paylaştık. Bir geleneği hep beraber yaşatıyoruz. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlığımız. Geleceğimize yön verecek ve geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabbim bahtlarını açık eylesin. Hepimizin bildiği gibi insan hayatının önemli dönüm noktaları vardır. İnsanlar önce nişanlanırlar, sonra evlenirler, sonra ilk çocuğunun heyecanını yaşarlar, kucaklarına çocuklarını aldıklarında büyük bir mutluluk duyarlar. Anne-baba olmanın vermiş olduğu mutluluğu, bu dünyada verebilecek başka hiçbir duygu yoktur. İşte en güzel günlerden bir tanesi de çocuklarımızın erkekliğe ilk adımı attığını kabul ettiğimiz, Hz Peygamber'imizin sünnetini yerine getirdiğimiz gündür" dedi.

Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet program sonunda sünnet olan çocuklara hediyelerini takdim ederken, çocuklar da sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi. Şölen alanında çocuklar için oluşturulan şişme oyun grupları ve çocuk bandosu ile yüz boyama etkinliği gibi farklı aktivitelerle de çocuklar gönüllerince eğlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi Sünnet Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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