Darıca'da 37 bin öğrenciye uygulamalı afet eğitimi

06.01.2026 09:13  Güncelleme: 09:15
Darıca Belediyesi, 2025 yılı boyunca deprem ve doğal afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak amacıyla 37 bin öğrenciye afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimler teorik bilgiler ve tatbikatlar ile desteklendi.

Darıca'da 2025 yılında 37 bin öğrenciye afet farkındalık eğitimi verildi.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca deprem ve doğal afetlere karşı dirençli bir kent oluşturma hedefiyle eğitimden kentsel dönüşüme kadar pek çok proje hayata geçirildi. Bu kapsamda kurulan Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçedeki okullarda geniş çaplı bir eğitim seferberliği yürütüldü.

Yıl boyunca sürdürülen çalışmalarda 37 bin öğrenciye ulaşılarak deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler uzman ekiplerce anlatıldı. Teorik eğitimlerin yanı sıra düzenlenen tatbikatlarla öğrencilerin doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak kavraması sağlandı.

Kurumsal kapasite artırıldı

Afet yönetimini tek elden ve bilimsel verilerle yönetmek amacıyla belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü faaliyete geçirildi. Yeni kurulan birimle birlikte afet anında hızlı müdahale kapasitesini artıracak olan Afet Koordinasyon Merkezi de aktif hale getirildi. Sahada etkin görev alan Darıca Arama Kurtarma (DARK) birimi ise eğitimlerini tamamlayarak muhtemel afetlere karşı teyakkuz durumuna geçti.

Başkan Bıyık: "Yarını kurtaran bir yatırım"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, afet hazırlığının geleceğe karşı bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Deprem ve doğal afetler, ne zaman yaşanacağını bilemediğimiz ancak her an hazırlıklı olmamız gereken gerçeklerdir. Biz Darıca Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, özellikle çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde afet farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. 2025 yılında 37 bin öğrencimize ulaştığımız eğitim ve tatbikatlar, kentsel dönüşüm projelerimiz, Afet İşleri Müdürlüğümüz ve DARK ekibimizle Darıca'yı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Afetlere hazırlık, bugünü değil yarını kurtaran bir yatırımdır. Darıca'nın, deprem ve doğal afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha güçlü bir kent olması yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Deprem, Yerel, Son Dakika

