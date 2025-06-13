Darıca'da 4. Ulusal Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Darıca'da 4. Ulusal Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Darıca\'da 4. Ulusal Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı
13.06.2025 18:14  Güncelleme: 18:17
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenecek olan 4. Ulusal Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı. Yarışmada dereceye girenlere toplam 400 bin TL ödül verilecek ve bu yılın teması 'Yapay Zeka ve Aile' olarak belirlendi.

Darıca'da 4'üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı, dereceye girenlere toplam 400 bin TL verilecek.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Ulusal Darıca Kısa Film Yarışması, sinema dünyasını tekrardan bir araya getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen yarışmaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içinden ve yurt dışından katılımcılar başvuru yapabiliyor. Darıca Kaymakamlığı öncülüğünde, Darıca Belediyesi, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Şener GYD sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması, çağımızın en güncel başlıklarından biri olan "Yapay Zeka ve Aile" olarak belirlendi. Teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkilerini sinema diliyle ele almayı amaçlayan yarışma, sanatla toplumsal duyarlılığı buluşturuyor. Toplamda 400 bin TL ödül verilecek yarışmada birinciye 125 bin TL, İkinciye 100 bin, üçüncüye 75 bin, mansiyon olarak de 50 bin TL verilecek. 2025 Aile Yılı Özel Ödülü de 50 bin TL.

Yarışmaya katılmak isteyen sinemacılar, başvurularını www.daricakisafilm.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yarışmaya, uluslararası alanda da büyük ilgi gösteriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da farklı ülkelerden başvurular alınmaya başlandı. Dereceye giren eserler, alanında uzman sinema profesyonellerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın ödül töreni ve finalist film gösterimleri Darıca'da yapılacak.

"Amacımız sanatla toplumu buluşturmak, genç yetenekleri desteklemek"

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, yarışmanın hedeflerine dair yaptığı açıklamada, "Ulusal Darıca Kısa Film Yarışması'nı yalnızca bir sanat etkinliği olarak değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturan platform olarak görüyoruz. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle birlikte, teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkilerini gündeme taşıyan 'Yapay Zeka ve Aile' temasıyla genç sinemacılara hem düşündürme hem de üretme fırsatı sunuyoruz. Amacımız; sanatla toplumu buluşturmak, genç yetenekleri desteklemek ve Darıca'yı kültür-sanatla anılan bir şehir haline getirmektir" dedi.

Son başvuru tarihi 25 temmuz olarak belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da 4. Ulusal Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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