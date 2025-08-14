Darıca\'da 910 Çocuk Yaz Atölyelerine Katıldı

Darıca'da düzenlenen yaz atölyelerine katılan 910 çocuk, tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirdi. Miniklerin yaz boyunca edindikleri beceriler ise yıl sonu sergisiyle görücüye çıkarıldı.

Darıca Belediyesi, ilçede ikamet eden 910 çocuğun katılımıyla yaz boyunca düzenlediği kursları yıl sonu sergisiyle tamamladı. Mahallelerde bulunan KİGEM'lerde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen takı-toka, amigurumi, bez bebek, basit dikiş, anahtarlık ve makrome gibi atölye çalışmalarıyla çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli bir yaz geçirdi.

Yıl sonu sergisinde, çocukların kurslar boyunca ürettikleri birbirinden değerli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Veliler ve vatandaşlar, çocukların el emeği göz nuru çalışmalarını gezdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ile birlikte sergiyi gezerek, çocukların el emeği ürünlerini inceledi ve aileleriyle sohbet etti.

"Kurslarımız devam edecek"

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal yönlerini geliştirmeleri bizim için çok değerli. Kurslarımıza katılan tüm evlatlarımızı ve emek veren eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri için kurslarımız devam edecek" dedi. - KOCAELİ