Darıca'da Ara Tatil Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca'da Ara Tatil Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Darıca\'da Ara Tatil Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Darıca Belediyesi, çocuklar için düzenlediği ara tatil etkinlikleriyle eğlenceli ve öğretici bir tatil sunuyor. 15 Kasım'a kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sürecek olan programda, ailesiyle birlikte keyifli vakit geçiren çocuklar için çeşitli eğlenceler planlandı.

13.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca'da ara tatilde olan çocuklar için birbirinde eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Darıca Belediyesi, ara tatil programında çocukları ve ailelerini birbirinden eğlenceli etkinliklerde buluşturuyor. Çocuklar etkinliklerde hem öğreniyor hem de aileleriyle verimli vakit geçiriyor. 15 Kasım'a kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tatil şenliği ile çocuklara eğlence dolu bir ara tatil fırsatı sunuluyor.

Ara tatil etkinlikleri kapsamında dün gerçekleştirilen Volkan Abi ile Eğitici Çocuk Şarkıları programı da coşkulu geçti. İki seans olarak sahnelenen ve yüzlerce kişinin izlediği etkinlik çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Ara tatil boyunca farklı etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocukların tatili eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmeleri için tüm aileleri etkinliklere davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adnan Menderes, Etkinlikler, Ara tatil, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da Ara Tatil Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:45:59. #1.11#
SON DAKİKA: Darıca'da Ara Tatil Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.