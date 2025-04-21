Darıca'da Çamlık Parkı Emekli Evi Olacak - Son Dakika
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Darıca'da Çamlık Parkı Emekli Evi Olacak

Darıca\'da Çamlık Parkı Emekli Evi Olacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle sakinleriyle buluşarak sorunlarını dinledi ve Çamlık Parkı'nın Emekli Evi'ne dönüştürüleceğini müjdeledi.

21.04.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarına çözüm buldu ve Çamlık Parkı'nı Emekli Evi'ne dönüştüreceği müjdesini verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi Çamlık Park'ta düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Bıyık, vatandaşların sorularını doğrudan yanıtlayarak belediyenin mevcut çalışmaları ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Osmangazi Mahallesi Çamlık Parkı'nda gerçekleşen programa Başkan Muzaffer Bıyık ile birlikte AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Mahalle Muhtarı Bilal Kır ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Belediyecilik sadece hizmet üretmek değil, aynı zamanda gönüllere dokunmaktır. Sorunu yerinde dinliyor, çözümü birlikte geliştiriyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız milletle bütünleşen, katılımcı bir modeldir" dedi.

"Çamlık Parkı'nı Emekli Evi'ne dönüştüreceğiz"

Mahallede yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Bıyık, "Osmangazi Mahallemize değer katacak eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Osmangazi Mahallemizde mahallenin alt yapısı sorununu çözdük. Birçok caddemizi prestijli caddeler haline dönüştürdük. Osmangazi Köprüsü ikileme çalışmaları tamamladık. Sadece Darıca'nın değil bölgemizin de en büyük parklarından biri haline gelen Erol Sokak'taki Osmangazi Parkı'nı hizmete açtık. Modern oyun grupları, spor alanları, engelli spor aletleri, yürüyüş yolları, skate park (kaykay parkı), semt sahası, kafeterya ve oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap eden park oldu. Gönül Kahvesi sosyal tesisini parkın içerisinde açarak hem down sendromlu gençleri istihdam ettik hem de mahallemizin sosyal tesis ihtiyacını giderdik. Buradan sizlere bir de müjde vermek istiyorum. İçerisinde bulunduğumuz Çamlık Parkı'nı Emekli Evi'ne dönüştüreceğiz ve emeklilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Programın sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle sakinlerinin sorularını da tek tek yanıtladı ve çözümler üretti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da Çamlık Parkı Emekli Evi Olacak - Son Dakika

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