Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor

06.06.2022 11:43
Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor

Darıca Belediyesi, çocukların daha rahat ve güvenli ortamda oyun oynamaları amacıyla ilçe genelindeki parklarda bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Darıca Belediyesi, çocukların daha rahat ve güvenli ortamda oyun oynamaları amacıyla ilçe genelindeki parklarda bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Darıca Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve okulların kapanmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ilçe genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarını yenileme çalışmalarına başladı. Parklarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için titiz bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, ilçe genelinde bulunan 108 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken, çocuklar için de daha konforlu ve güvenli ortam hazırlanıyor. Böylece çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirecek. - KOCAELİ

Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor
Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor
Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor

YORUMLAR
500
Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu Binali Yıldırım: 'Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var' Binali Yıldırım: 'Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var'
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement