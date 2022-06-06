Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor

Darıca Belediyesi, çocukların daha rahat ve güvenli ortamda oyun oynamaları amacıyla ilçe genelindeki parklarda bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Darıca Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve okulların kapanmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ilçe genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarını yenileme çalışmalarına başladı. Parklarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için titiz bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, ilçe genelinde bulunan 108 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken, çocuklar için de daha konforlu ve güvenli ortam hazırlanıyor. Böylece çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirecek. - KOCAELİ