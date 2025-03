Darıca\'da Deprem Haftası Farkındalık Eğitimi

Yerel

Darıca'da Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilere farkındalık eğitimi verildi. Etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem başta olmak üzere muhtemel her türlü afete karşı ilçeyi hazır hale getirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

Darıca Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlilerinin katılımıyla gönüllülerden oluşan ve lisede eğitim gören sivil savunma kulüpleri üyesi öğrencilere yönelik deprem farkındalık semineri düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da seminere katılarak ilçede afetlere karşı yapılan hazırlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muzaffer Bıyık, deprem başta olmak üzere muhtemel her türlü afete karşı ilçeyi hazır hale getirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını ifade ederek, "Darıca'mızın da içinde olduğu bölgemiz bildiğiniz gibi bir deprem bölgesi. Biz de Darıca Belediyesi olarak deprem başta olmak üzere ilçemizi her türlü muhtemel afetlere karşı hazır hale getirmek içim gerekli adımları atıyoruz. Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurarak bu konuda özel bir müdürlük kurduk. Muhtemel afetlerde hizmet verebilmesi için aşevimizin kapasitesini artırdık. Darıca arama kurtarma birimimizi de oluşturarak eğitimlere başladık. Mahalle gönüllüleri oluşturarak eğitimleri devam ettiriyoruz. Seminerlerle birlikte tatbikatlar da yaparak ilçemizi deprem başta olmak üzere muhtemel her türlü afete karşı hazır hale getirmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına önem veriyoruz ve bu konuda örnek projeler geliştiriyoruz. Afet Koordinasyon Merkezi ile birlikte toplanma alanları gibi çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. - KOCAELİ