Darıca\'da Geleneksel Sünnet Şöleni Coşku İle Kutlandı

Darıca'da düzenlenen sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 350 kişi sünnet ettirildi.

Darıca Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni, coşkulu şekilde gerçekleşti. Yaklaşık 350 sünnet çocuğu ve ailelerinin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde bir araya geldiği şölene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölen öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleri için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye binası önünden mehteran takımıyla birlikte gerçekleşen yürüyüşte Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol de çocuklarla birlikte yürüdü. Mehteran eşliğinde şölenin gerçekleştiği Darıca Kapalı Pazar alanına gelen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan sünnet şöleninde çocuklar için birçok farklı aktivite düzenlenirken, şölen renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzleri güldürmek bizler için bir görev değil, gönül işidir"

Sünnet şölenine katılarak çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayan ve selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sünnet geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Darıca'mızın güzide geleneklerinden biri olan geleneksel sünnet şölenini her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlemek ve çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak bizler için çok anlamlı. Yaklaşık 350 yavrumuz, hayatlarının önemli bir dönüm noktasına adım atıyor. Onlar için hem anlamlı hem de unutulmaz bir gün. Bizim kültürümüzde sünnet sadece bir merasim değil, aynı zamanda çocuklarımızın delikanlılığa attığı ilk adımdır. Bu nedenle, onların bu heyecanına ortak olmak, yüzlerini güldürmek bizler için bir görev değil, gönül işidir. Belediye olarak, sosyal belediyecilik anlayışımızla her zaman halkımızın yanında olmaya, her kesime ulaşmaya gayret ediyoruz. Maddi imkanları sınırlı olan ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek, çocuklarımıza güzel hatıralar bırakmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu şölen, bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir dayanışma örneğidir. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Buradaki heyecanınızı, masumiyetinizi ve neşenizi görmek bizlere umut veriyor. Hepinizin yolu açık, bahtı güzel olsun. Allah tüm evlatlarımıza sağlık, huzur ve hayırlı bir ömür nasip etsin" dedi.

Çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba da etkinliği gerçekleştiren Darıca Belediyesi'ne teşekkür ederek sünnet geleneğinin yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı. Sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik eden Soba, Darıca Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamasıyla vatandaşların yanında olarak örnek bir uygulama yaptığını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet, program sonunda sünnet olan çocuklara hediyelerini takdim ederken çocuklar da sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi. Şölen alanında çeşitli sahne gösterileri ve etkinliklerle de çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. - KOCAELİ