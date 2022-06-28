Darıca'da hem anneler hem çocuklar mutlu - Son Dakika
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Darıca'da hem anneler hem çocuklar mutlu

28.06.2022 11:50
Darıca'da hem anneler hem çocuklar mutlu

Darıca Sırasöğütler'deki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nde anneler spor yaparken, çocuklar da eğlencenin tadını çıkarıyor.

Darıca Sırasöğütler'deki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nde anneler spor yaparken, çocuklar da eğlencenin tadını çıkarıyor.

Kadın ve çocukların birlikte gelişerek öğrenmesi ve hem anneler hem de çocukların aynı anda spor yapıp vakit geçirebilmesi amacıyla Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sırasöğütler Mahallesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi, ilgi görmeye devam ediyor. Merkezin içerisinde oluşturulan oyun alanında minikler uzman eğitmenler tarafından eğlenceli vakit geçirirken, anneleri de aynı şekilde spor yapıyor.

"Kadınlar gönül rahatlığıyla diledikleri zaman spor yapabiliyor"

Anneler ve çocukların birbirinden ayrılmadan aynı anda mutlu oldukları bir ortamı hayata geçirdikleri için sevinçli olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Özellikle kadınlardan böyle bir talep vardı. Spor yapmak isteyen ancak çocuklarını emanet edecek yer bulamadıklarını söyleyen kadınlar için bu spor salonunu faaliyete geçirdik. Burada sadece kadınlar ve çocuklar bulunuyor. Kadınlar alt katta spor yaparken çocukları da üst katta eğitim ve eğlence alanımızda vakit geçiriyor. Böylece kadınlar gönül rahatlığıyla diledikleri zaman spor yapabiliyor. Burasını sadece bir spor salonu olarak değil aynı zamanda kadın ve çocuk yaşam alanı olarak planladık. Onların mutlu olması bizim için en değerli olan şey" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Aybüke Yalçın, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da hem anneler hem çocuklar mutlu - Son Dakika

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