Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı

(MUĞLA)- Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde darp edildiği iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sevil Işıktekin'in (38) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli N.B. tutuklandı.

Orhaniye Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre N.B. tarafından darbedilen Sevil Işıktekin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli N.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. N.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.