Datça'da 2 bin 200 Fidan Dikildi

Yerel

Datça'da 2 bin 200 adet fidan toprakla buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 200 fidan dikildi.

Datça'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Billurkent ağaçlandırma sahasına 2 bin 200 adet kızılçam dikildi. Ağaç dikim töreninde Kaymakam Murat Atıcı yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin orman envanteri son yıllarda yaklaşık yüzde 12 büyüdü. Geçen yıl cumhuriyetin 100'üncü yılı olması nedeniyle Türkiye genelinde cumhuriyet ormanları oluşturduk. Bu yıl da ana tema 'geleceğe nefes' oldu. Filistin'de yapılan katliamlardan dolayı 'geleceğe nefes, insana nefes' temasıyla bu sene 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyoruz. Bu topraklar ve ormanlarımız sadece bize geçmişin bir mirası değil, geleceğin de emanetleridir. Gelecek de çocuklarımıza daha güzel ormanlar, daha güzel ve temiz bir doğa bırakabilmek ve bu farkındalığı oluşturabilmek için herkesin el birliği ile bu ağaçları dikip koruyup kollayarak yetişmesini sağlaması gerekiyor. Dinimiz de bunu söylüyor. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. İnşallah biz de burada 2 bin 200 adet ağacımızı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Kaymakam Atıcı'nın konuşması sonrasında törene katılan protokol üyeleri, vatandaşlar ve minik özel bir kurumun 2-6 yaş öğrencileri eşliğinde kızılçam fidanları toprakla buluşturularak sulandı. Program sonunda da Atıcı miniklerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Ağaç dikim törenine Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Madendere, İlçe Orman İşletme Şefi Aytuğ Yeğnidemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.