Datça'da İlk Sarıcayaz Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Datça'da İlk Sarıcayaz Festivali Coşkuyla Başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Sarıcayaz Festivali, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde zeybek gösterileri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer aldı.

28.09.2024 00:32
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Datça'da Sarıcayaz Festivali başladı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen 'Sarıcayaz Festivali' kortej yürüyüşü ile başladı. Bando takımı eşliğinde Datça meydana kadar Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

3 gün sürecek festivalin ilk günü gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından zeybek gösterisi sunuldu. Çocuklar için palyaço ve yüz boyama etkinliğinin ardından Kumluk ve Taşlık plajı yüzme alanları Cansu Etler ile şekersiz tatlı yapım atölyesi, tadım etkinliği, halk konseri ile ilk gün tamamlandı.

Etkinliğin ikinci gününde, Kargı koyunda gün doğumu yogası, motor etkinliği, zumba etkinliği, atölye çalışmaları, çocuklar için 'Survivor' etkinliği, sirtaki gösterisi, Datça koyları tekne turu, Taşlık plajında Hande Ünsal konseri ile 2'inci gün tamamlanacak. Üçüncü gün ise Cumhuriyet meydanındaki etkinliklerde yine gün doğumu yogası, latin dansları gösterisi, Kızlan mahallesinde 'Köy düğünü', Bodrum Bandosu gösterisi, Knidos Antik Kenti gezisi ve gün batımı etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalin açılışında konuşan Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, "Değerli Kaymakamımız ile birlikte bundan sonra Datça'da birçok etkinliğe beraber imza atacağız. Ben Datça'nın kültürüne, sanatına, adetlerine, geleneklerine katkı sunmaya çalışacağız" dedi.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı ise festivalin geleneksel hale getirilmesi için çalışacaklarını belirterek, "Her yıl üstüne kata kata Datça'nın turizmine, Datça'nın gelişimine katkı sunacağız. Bu yıl da Sarıcayaz Festivalinin birincisi gerçekleşiyor. İnşallah geleneksel hale gelecek. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Datça'da bir yaz biter, bir yaz başlar. Datça turizm sadece üç-dört ay ile sınırlı değil. Datça'nın bin bir güzelliği var. Doğası, denizi, turizmi, gastronomisi var. Ama en güzeli insanları, esnafı güzel. Burada Türkiye'nin en nazik, en naif insanları turizm katkı sunuyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Datça'da İlk Sarıcayaz Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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