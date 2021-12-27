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Datça'da kadın platformu üyelerinden adliye önünde basın açıklaması - Son Dakika

Datça'da kadın platformu üyelerinden adliye önünde basın açıklaması

27.12.2021 15:20
Datça'da kadın platformu üyelerinden adliye önünde basın açıklaması

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan cinsel şiddet olayı ile ilgili kadın platformu üyeleri adliye önünde basın açıklamasında bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan cinsel şiddet olayı ile ilgili kadın platformu üyeleri adliye önünde basın açıklamasında bulundu.

Datça Kadın Platformu, Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Datçalı kadınlar, Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan cinsel şiddet olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin serbest bırakılmasıyla ilgili adliye önünde basın açıklamasında bulundu.

Kadın platformu üyeleri tarafından yapılan açıklamada, " Mesudiye'de yaşanan cinsel şiddet olayının faili, duruşması bile yapılmadan serbest bırakıldı. El ele, omuz omuza tüm kadınlar güç birliği yapacağız. Çünkü biz bu toplumda her iki kişiden biriyiz. Çünkü biz anayız, kadınız, üreteniz. Yalnız Datça'da yaşanan bu olayın değil, ülkemizde kadına şiddete dair yaşanan ne varsa hepsinin takipçisi olacağız. Bu dava hepimizin, tüm kadınların davası. Cinsel şiddete uğrayan kadın arkadaşımızın yanındayız ve adalet yerini bulana kadar da yanında olacağız" denildi.

Açıklamanın ardından kadınlar adliye önünden ayrıldı. - MUĞLA

Datça'da kadın platformu üyelerinden adliye önünde basın açıklaması
Datça'da kadın platformu üyelerinden adliye önünde basın açıklaması

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Kent Konseyi, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça'da kadın platformu üyelerinden adliye önünde basın açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da kadın platformu üyelerinden adliye önünde basın açıklaması - Son Dakika
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