Datça\'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Muğla'nın Datça ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle Datça kaymakamı Murat Atıcı, şehit ve gazi yakınlarına bir iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Datça'da bulunan şehit ve gazi yakınları katıldı. Yemekte Kuran-ı Kerim okunarak şehitlerin ruhları şad edildi. Yemek sonrası şehit ve gazi yakınları ile protokol hatıra fotoğrafı çekildi. - MUĞLA