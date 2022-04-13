Datça Kaymakamı Çoban şehit aileleri ve gazileri ağırladı - Son Dakika
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Datça Kaymakamı Çoban şehit aileleri ve gazileri ağırladı

13.04.2022 21:48
Datça Kaymakamı Çoban şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte Datça Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Turizm ve Meslek Lisesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Çoban misafirleri ile yakından ilgilendi. Yemeğin ardından söz alan Çoban, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek birliktelik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Gerçekleştirilen programa Datça kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan ile şehit aileleri ve gazilerden oluşan 75 kişi katıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen dualar ile sona erdi. - MUĞLA

Datça Kaymakamı Çoban şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Datça Kaymakamı Çoban şehit aileleri ve gazileri ağırladı

YORUMLAR
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Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Mesut Çoban, Turizm, Datça, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça Kaymakamı Çoban şehit aileleri ve gazileri ağırladı - Son Dakika


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