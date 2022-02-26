DATÜB Genel Başkanı Kassanov: "Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır" - Son Dakika
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DATÜB Genel Başkanı Kassanov: "Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır"

26.02.2022 14:32
DATÜB Genel Başkanı Kassanov: "Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Hocalı soykırımının 30. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında " Bütün Karabağ gibi, Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır" dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Hocalı soykırımının 30. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında " Bütün Karabağ gibi, Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır" dedi.

Kassanov, 20. yüzyılda en büyük vahşiliğin Hocalı'da yaşandığını kaydederek, " Bugün Avrupa ve dünya Karabağ ve Hocalı'da yaşanan soykırıma karşı gözünü kapatmış durumdadır. Bu soykırımı yapan devletin de Ermenistan olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bugün dünyayı yöneten büyük devletlerin ekseriyeti bu gerçeği biliyor ama göz yumuyor. Orada hiçbir soykırım yaşanmamış gibi davranmaktalar. Dünyada birçok uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler var. Eğer onlar, Ermenistan'ı bu yaptıkları için kınayıp yaptırım uygulasalar sonuç alınabilir. Özellikle herhangi bir uyuşmazlıkta yaptırımlar konusunda Türkiye'mize karşı takınılan tavrı hepimiz görüyoruz. Azerbaycan sonuç olarak hiç kimseye ihtiyaç duymadan, kendi yaralarını kendi sarmaya başladı. Ordusu, gücü, milleti ve ruhu ile her zaman hazır olan Odlar Yurdu çok şükür ki, 30 yıldan fazla süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını işgalden kurtardı. Gerek 1992 yılının 25 Şubat'ını 26'sına bağlayan gece yaşanan Hocalı Soykırımını gerekse de 1944 yılının 14 Kasım günü Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sürgün edilmesiyle 17 bin'den fazla kardeşimizin hayatını kaybetmesine sebep olan üzücü olayların sadece yıldönümlerinde değil tüm yıl boyu konuşulmasını ve gündemde sıcak olarak tutulmasından yanayım. Temennim savaşların artık son bulması ve milletlerin de zorluklardan kurtulmasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan Azerbaycanlı sivillere karşı, Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından benzeri görülmemiş bir soykırım yapıldı. Yüzlerce Azerbaycanlının öldürüldüğü veya esir edildiği insanlık tarihinin en kanlı suçlarından biri olan bu facia, Hocalı soykırımı olarak bilinmektedir. Soykırım sırasında, bundan tam 30 yıl önce ve 44 günlük vatan savaşında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan'da ve dünyada yaşayan bütün Azerbaycan türkü kardeşlerimiz bilsin ki, biz Ahıskalı Türkler onların yanındayız. Onların acısı bizim öz acımızdır ve hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. - KARABÜK

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Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Soykırım, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DATÜB Genel Başkanı Kassanov: 'Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır' - Son Dakika


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