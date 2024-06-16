DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan Kurban Bayramı Mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kassanov, mesajında kurban ibadetinin paylaşmak ve dayanışma üzerine büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bayram günlerinin dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güçlendiği özel günler olduğunu belirten Kassanov, bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliklerini kuvvetlendirmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, bayramların birliği ve kardeşliği pekiştiren en önemli manevi vesileler olduğunu ifade etti.

16.06.2024 20:35
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kurban Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Kassanov mesajında, kurban ibadetinin paylaşmak ve dayanışma üzerine çok büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kassanov, "Halkımız ve İslam alemi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Bayramlar birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en önemli manevi vesilelerdir. Kurban bayramı dinimizde paylaşmaktır, kardeşliktir. Aynı zamanda bir gönül kazanma ve paylaşma seferberliğidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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