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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan yeni yıl mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 2024 yılına girerken yeni yıl mesajı yayımladı. Kassanov, Ahıskalı Türkler olarak yeni yılın sevinçle, umutla ve heyecanla karşılanması gerektiğini belirtirken, barış ve huzur dileklerini de yineledi. Ayrıca, DATÜB olarak 2023 yılında yapılan başarılı çalışmalara değinen Kassanov, yeni yılda da daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov\'dan yeni yıl mesajı
31.12.2023 - 16:41,
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kassanov mesajında, "2024'e yeni bir yıla adım atıyoruz. Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz Ahıskalı Türkler olarak her yeni yılın sevinçle, umutla ve heyecanla karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Ancak 2024 yeni yılına bölgemizdeki ve dünyadaki olumsuzluklar, hem de geçtiğimiz günlerde verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle buruk bir şekilde giriyoruz. DATÜB olarak tüm dünyada barış ve huzur dileklerimizle Filistinli kardeşlerimizin göz yaşlarının dinmesi çocukların ölmediği bir yıl olması dileklerimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 yılında DATÜB olarak oldukça başarılı işler yaptıklarını belirten Kassanov, "Çok önemli çalışmalara birlikte imza attık. DATÜB olarak yürüttüğümüz faaliyetler hep Ahıskalı Türklerin sorunlarını çözmek ve Türk Dünyasına hizmet noktasında olmuştur. Hizmet kavramını önemseyerek milletimizle her zamankinden daha fazla temasta olduk. Yönetim kurulu, gençlik ve kadın kollarımızın çalışmalarıyla halkımıza hizmet ettik. Yeni yılda da daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan tüm Ahıska Türklerinin ve tüm herkesin yeni yılını kutlar, 2024 yılının barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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