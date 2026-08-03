Davulcu, Paraları Toplamak İçin Davulunu Kırdı

Iğdır'da düzenlenen bir düğünde davul üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çocuklar tarafından alınması üzerine davulunu kırarak paraları davulun içine topladı.

Iğdır'da gerçekleştirilen bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Düğün sırasında vatandaşlar tarafından davulun üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çevrede bulunan çocuklar tarafından alınması üzerine farklı bir yöntem izledi. Davulcu, elindeki davulu kırarak içine düşen paraları toplamaya başladı. Düğüne katılanların bakışları arasında yaşanan olay herkesi güldürdü.