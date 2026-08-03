Davulcu, Paraları Toplamak İçin Davulunu Kırdı - Son Dakika
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Davulcu, Paraları Toplamak İçin Davulunu Kırdı

Davulcu, Paraları Toplamak İçin Davulunu Kırdı
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Iğdır'da bir düğünde çocukların aldığı paralar için davulunu kıran davulcu, ilginç bir an yaşattı.

Iğdır'da düzenlenen bir düğünde davul üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çocuklar tarafından alınması üzerine davulunu kırarak paraları davulun içine topladı.

Iğdır'da gerçekleştirilen bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Düğün sırasında vatandaşlar tarafından davulun üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çevrede bulunan çocuklar tarafından alınması üzerine farklı bir yöntem izledi. Davulcu, elindeki davulu kırarak içine düşen paraları toplamaya başladı. Düğüne katılanların bakışları arasında yaşanan olay herkesi güldürdü.

Kaynak: İHA

Iğdır, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Davulcu, Paraları Toplamak İçin Davulunu Kırdı - Son Dakika

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